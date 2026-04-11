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Cagliari, out Mazzitelli dopo mezzora: risentimento al polpaccio per il centrocampista
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Il Cagliari perde un elemento importante del suo centrocampo. Si tratta di Luca Mazzitelli, uscito al 30' del delicato scontro salvezza contro la Cremonese in programma questo pomeriggio. Secondo quanto ha raccolto TMW, il centrocampista ha dovuto abbandonare il campo per un risentimento al polpaccio.
Il tecnico Pisacane non ha voluto rischiare, togliendo subito il giocatore e sostituendolo con Adopo. Nelle prossimo ore, o al più tardi all'inizio della prossima settimana, seguiranno aggiornamenti riguardo alle condizioni di Mazzitelli e al suo recupero in vista dei prossimi impegni dei rossoblù.
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