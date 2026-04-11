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Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenza

Cremonese senza vittoria e un gol atteso 40 anni. Cagliari, mezz'rora di sofferenzaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 13:24Le Statistiche
Redazione Footstats

Cagliari-Cremonese è una sfida che vale tanto in ottica salvezza. I sardi stanno vivendo quella che possiamo chiamare una crisi, avendo ottenuto solamente due punti nelle ultime otto partite. La vittoria ora manca dalla 23esima giornata.

I grigiorossi invece avevano avuto una buona reazione all’ingresso in panchina di Giampaolo, ma dopo il successo contro il Parma è arrivato il ko interno contro il Bologna a rispedire indietro i lombardi.

Il Cagliari non ha mai perso in casa contro la Cremonese. In dieci partite di campionato tra A e B, i rossoblu si sono imposti la metà delle volte, mentre l’altra metà le due squadre si sono divise la posta in gioco. Oltretutto la Cremo non ha realizzato neanche un gol negli ultimi quattro incroci, per cui l’ultimo centro nel capoluogo sardo è ormai datato 19 ottobre 1986 e a siglarlo è stato Alviero Chiorri.

Il Cagliari è riuscito a mandare in gol molti giocatori diversi (17) e ha un buon bottino di reti fatte da calciatori entrati a partita in corso (9); in entrambe le classifiche è terza in A. Però non riesce proprio a segnare nei primi 15 minuti ed è la squadra che ha meno gol all’attivo nella prima mezz’ora (3).

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E SERIE B)
10 incontri disputati
5 vittorie Cagliari
5 pareggi
0 vittorie Cremonese
13 gol fatti Cagliari
6 gol fatti Cremonese

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI
1931/1932 Serie B Cagliari vs Cremonese 3-0, 20° giornata
L’ULTIMA SFIDA A CAGLIARI
1995/1996 Serie A Cagliari vs Cremonese 1-0, 6° giornata

© Riproduzione riservata
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