Cagliari, Esposito: "Serve far gol, ma dobbiamo star attenti a non concedere nulla"
L'attaccante del Cagliari Sebastiano Esposito ha parlato ai microfoni di DAZN all'intervallo della gara contro il Parma, in parità dopo i primi 45 minuti:
Cosa serve per sbloccarla?
"Fare gol. Bisogna segnare ma anche stare attenti a non concederlo, loro son pericolosi soprattutto nelle palle inattive. Bisogna dar tutto, partita super importante per noi".
