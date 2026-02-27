Il Parma riagguanta il Cagliari: 1-1 firmato Oristanio dopo un'azione insistita di Bernabé
Pareggio del Parma contro il Cagliari. Premiati gli sforzi della squadra di mister Cuesta, con anche un pizzico di fortuna ma tanta caparbietà: azione insistita di Bernabé, doppio rimpallo e palla che finisce al neo-entrato Gaetano Oristanio, che con il mancino calcia sul secondo palo e batte l'incolpevole Caprile. Parma-Cagliari 1-1 all'83'.
