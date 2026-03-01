Folorunsho, ritorno con gol. L'Unione Sarda: "Un rientro da favola. Sabato arriva il Como"
Approfondimento dedicato a Michael Folorunsho quello dell'edizione odierna de L'Unione Sarda. Il quotidiano sottolinea il rientro del fantasista del Cagliari, con gol a Parma venerdì sera, proiteéndoasi anche al prossimo turno di campionato in casa contro il Como di Cesc Fabregas. Questo il titillo in taglio alto di prima pagina: "Folorunsho, un rientro da favola. Sabato a Cagliari arriva il Como".
