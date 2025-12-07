Live TMW Cagliari, il Presidente Giulini e il socio Fiori: "Vogliamo lavorare al meglio per il bene del Cagliari"

L'ultima vittoria in casa in campionato risaleva al 13 settembre 2025. Da allora il Cagliari di mister Fabio Pisacane non era più riuscito a regalare i tre punti al pubblico della Unipol Domus, nonostante spesso le belle prestazioni fatte. Oggi però la gioia della vittoria è arrivata, quasi al termine di un match praticamente perfetto da parte dei rossoblù contro la Roma. Gaetano ci ha messo la firma e lo stadio ha potuto festeggiare quanto fatto dai proprio beniamini. Finita la partita, in conferenza stampa si sono presentati anche il Presidente Giulini e il nuovo socio Fiori.

Ore 17:09 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17: Inizia la conferenza stampa.

Presidente Giulini: "Ci tengo a presentarvi il mio socio Maurizio Fiori, che sarà anche il vicepresidente".

Buonasera ad entrambi. Come è nata questa partnership?

Fiori: "Una delle prime conversazioni che abbiamo avuto con Giulini è stato quello di portare investitori di spessore che ci tenessero alla maglia. Io sono sardo, altre persone che lavorano con me sono sarde o di origini sarde e sappiamo cosa voglia dire il Cagliari. Col Presidente ci siamo trovati subito e speriamo di riuscire a lavorare sempre al meglio".

Giulini: "Con Fiori confermo, ci siamo trovati subito, c'è stata intesa immediatamente. Certo, anche quest'anno ci sarà da soffrire per quanto riguarda la squadra ma anche oggi abbiamo dimostrato che possiamo ambire in alto".

Come sarà il rapporto tra due imprenditori?

Fiori: "Noi siamo soci minoritari e vogliamo sostenere la squadra dentro e fuori dal campo. Sempre testa bassa e pedalare per cercare di portare a casa il miglior risultato".

Giulini: "Mi piacerebbe cercare di portare il Cagliari sempre più su ma sicuramente se si continua a lavorare così, potremmo provare ad ambire sempre più in alto, a partire dal lavorare sempre di più sullo stadio".

La costruzione dello stadio è stata la molla che ha portato alla scelta di questo rapporto?

Fiori: "No, in realtà l'interesse principale è stato aiutare il Cagliari a crescere. Lo stadio è stato un plus e ora sicuramente sarà tra i focus principali".

Giulini: "Concordo con Fiori. Ora però io voglio pensare alla squadra, che ha avuto anche oggi un grande sostegno da parte della curva e che deve continuare a lottare e soffrire".

Avete già iniziato a pensare al mercato? E quando è nato esattamente l'okay sul Cagliari?

Giulini: "Intanto faccio gli in bocca al lupo a Felici perché non ci aspettavamo un infortunio così grave. A centrocampo stiamo pensando di mettere mano, ma devo confrontarmi col direttore e l'allenatore per capire se bisogna intervenire. Sugli attaccanti... non ci abbiamo ancora pensato".

Fiori: "Con la mia società eravamo già da qualche anno in fase di studio sull'ambito sportivo. Poi è arrivata la chiamata di Giulini e non potevo rifiutare. Da tifoso sicuramente ci pensavo da tempo".

Al Presidente chiedo quanto pesa la partita di oggi? Al dottor Fiori invece quale giocatore del Cagliari lo ha appassionato di più?

Giulini: "La squadra in questi due mesi senza vittoria ha sempre fatto belle prestazioni, facendo ciò che l'allenatore ha chiesto. Oggi ha messo anche più cattiveria e la vittoria è arrivata. Bisogna sempre avere il sangue agli occhi".

Fiori: "Sicuramente Gianfranco Zola e Gigi Piras".

Ora 18:11 Termina la conferenza stampa.