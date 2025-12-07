Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagliari, Giulini: "Contenti di aver vinto oggi, ma non ci dobbiamo mai accontentare"

Cagliari, Giulini: "Contenti di aver vinto oggi, ma non ci dobbiamo mai accontentare"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:50Serie A
Paolo Lora Lamia

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Roma vinto 1-0 e valido per la 14^ giornata di Serie A.

Non vincevate da fine settembre: la sua emozione?
"Siamo contenti di aver vinto oggi, ma non ci dobbiamo esaltare per questa buona prestazione. Altre volte potevamo fare di più, mentre a Napoli in coppa e oggi abbiamo messo tanto e dobbiamo continuare così. Saremo in tante a non voler chiudere nelle ultime tre posizioni e quindi vorrei che la squadra, dopo la grande esultanza di oggi, si rimettesse già da domani a lavorare per gli obiettivi senza mai accontentarsi".

Presente insieme a Giulini anche Maurizio Fiori, nuovo investitore del club rossoblù.

Che step deve fare la società, in generale come dimensione?
"Noi siamo felicissimi di poter affiancare Tommaso in questi step e di continuare a seguire la sua leadership per il futuro del Cagliari. Uno dei primi punti sarà sicuramente lo stadio. Oggi da tifoso non poteva esserci migliore inizio, da domani inizieremo a pensare agli obiettivi che ci siamo prefissati".

Riprende parole Giulini: "Dobbiamo lavorare, è un progetto giovane e l'allenatore va seguito. Bisogna lavorare ancora di più, se si vuole portare avanti un obiettivo e cioè creare da dentro: attualmente abbiamo 8 giocatori che hanno fatto la Primavera qui e l'allenatore che viene da sotto. Non ci dobbiamo accontentare. Abbiamo giocato a sprazzi bene in questo inizio di campionato, ma con più cattiveria potevamo raccogliere di più e questa deve essere la mentalità. Voglio far capire che la società si aspetta di più".

