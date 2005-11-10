Cagliari, Grandu dopo il debutto: "Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza"
Paolo Lora Lamia
Il terzino del Cagliari Nicola Grandu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 1-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.
Una prima così è da sogno per te?
"Se me l'avessero detto una settimana fa, non ci avrei creduto. Il mister, ad inizio settimana, mi ha detto di tenermi pronto e poi stamattina mi ha detto che avrei iniziato dal primo minuto. Ho cercato di prepararmi al meglio e di non farmi prendere dall'emozione: è stato difficile, ma penso di essere andato abbastanza bene".
Ci racconti i minuti prima della partita?
"Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza: ci sono passati e sanno come ci si sente alla prima partita. Mi hanno fatto sentire parte della squadra e protetto da tutti i punti di vista. Mi hanno detto di fare la mia partita a prescindere dagli errori".
Vittoria prima della pausa, che può dare morale.
"Era fondamentale vincere, grazie alla sosta possiamo fare ancora più gruppo e mettere idee per costruire la mentalità vincente che ci accompagnerà nei prossimi mesi".