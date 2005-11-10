Cagliari, Grandu dopo il debutto: "Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza"

Il terzino del Cagliari Nicola Grandu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Frosinone vinto per 1-0 e valido per l’11^ giornata di Serie A.

Una prima così è da sogno per te?

"Se me l'avessero detto una settimana fa, non ci avrei creduto. Il mister, ad inizio settimana, mi ha detto di tenermi pronto e poi stamattina mi ha detto che avrei iniziato dal primo minuto. Ho cercato di prepararmi al meglio e di non farmi prendere dall'emozione: è stato difficile, ma penso di essere andato abbastanza bene".

Ci racconti i minuti prima della partita?

"Ognuno mi ha fatto sentire la propria vicinanza: ci sono passati e sanno come ci si sente alla prima partita. Mi hanno fatto sentire parte della squadra e protetto da tutti i punti di vista. Mi hanno detto di fare la mia partita a prescindere dagli errori".

Vittoria prima della pausa, che può dare morale.

"Era fondamentale vincere, grazie alla sosta possiamo fare ancora più gruppo e mettere idee per costruire la mentalità vincente che ci accompagnerà nei prossimi mesi".