Fabregas su Papaccioli: "Presi il Como in Serie B e mi parlarono del talento dell'Under 16"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato anche il primo gol tra i professionisti di Matteo Papaccioli nella roboante vittoria di Lens. Di seguito le sue dichiarazioni sul percorso del talento classe 2008.

Cesc Fabregas e la favola del 18enne Papaccioli

"La storia con Papa è molto chiara: quando ho preso la squadra in B mi hanno detto che c'era un ragazzo in U16 che stava facendo molto bene. Tre anni fa l'abbiamo portato ad allenare a Mozzate, con erba ancora artificiale. Ha avuto una grande crescita, ma lui è un martello. Molto dinamico, grandissima mentalità e grande voglia. Mi piacciono i giocatori così. Ha avuto un infortunio importante, ha frenato il suo impatto con noi e l'U17 e Primavera. Però è tornato un mesetto e mezzo fa, l'abbiamo portato qua e ha fatto molto bene. Per questo dico sempre ai giovani di prendere tutte le occasioni per dimostrare quando sei qua.

Non abbiamo l'attaccante? Ho fatto riposare Douvikas e ho chiesto a Papa a fare l'attaccante, come un pazzo a pressare, con tanta energia. Così l'abbiamo portato con noi. Dopo il 6-0 potevamo dare un po' di riposo a Tasos e a Papa ho dato la sua opportunità. 'Dimostra: fatti vedere'".