Cagliari, Grandu: "Un'emozione incredibile esordire in Serie A"

Una vittoria combattuta e sofferta quella che ha visto il Cagliari glorioso alla Unipol Domus contro il Frosinone. La bellissima rete di Adopo è bastata per battere i ciociari e regalare nuovamente i tre punti ai tifosi rossoblù. Il carattere richiesto da mister Fabio Pisacane ai suoi è venuto fuori, così come nelle primissime giornate e ora non si può che festeggiare questo bottino. Al termine della partita, Nicola Grandu ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 A breve inizia la conferenza stampa.

Ore 17:34 Inizia la conferenza stampa.

Che emozione è stata giocare con i grandi?

"Ho saputo di dover giocare dall'inizio stamattina e non potevo che essere felice. Non nascondo che è stata un'emozione incredibile. Ho cercato di aiutare la squadra il più possibile. Quella di oggi è un'occasione che ti capita poche volte nella vita e ora sta a me continuare. Ma penso che nel complesso sia andata abbastanza bene".

Come hai vissuto l'avvicinamento alla prima squadra?

"In questo periodo, dal ritiro estivo, sono migliorato tanto anche grazie ai consigli del mister e dello staff. Ho dimostrato che l'altezza non conta!".

Cosa ti hanno detto i compagni per questo esordio?

"Mi hanno aiutato ad alleviare la tensione, dimostrandomi supporto e fiducia. Mi hanno consigliato di fare quello che so fare e basta. Quando sono uscito non sono riuscito a trattenere le lacrime. Quella di oggi è stata un'emozione troppo forte".

Preferisci giocare da quinto o come terzino?

"Per me è indifferente. Oggi avevo un compito assegnato dal mister e ho provato a farlo al meglio".

Il Cagliari ha avuto un momento di sofferenza. Cosa hai pensato?

"Ero sicuro che avremo portato a casa il risultato. Dovevamo invertire la rotta e ce l'abbiamo fatta".

Ore 17:40 Termina la conferenza stampa.