Lecce, N'Dri: "Sono molto contento di aver dato una svolta dalla panchina"
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Pietro Celeste
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autore Pietro Celeste
08.11.2026 00:08Serie A
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Konan Ignace Jocelyn N'Dri, attaccante del Lecce, ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio contro il Torino: "Sono molto contento per il bel gol, avendo dato una svolta alla partita dalla panchina".
Falcone è un supereroe?
"Effettivamente per noi è il capitano, un leader, un supereroe perchè evita tutti i gol possibili".
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