Live TMW Cagliari, il Presidente Giulini: "Con gli americani inizia una nuova era"

Una partita che sembrava conquistata ma che, anche questa volta, ha visto il Cagliari guadagnare un solo punto. Alla Unipol Domus, la squadra di mister Pisacane, pareggia 3-3 contro il Genoa. La doppietta di Borrelli e il gol di Esposito sono stati agganciati dalle reti di Vitinha, Østigård e Martin. Al termine della gara, il Presidente Giulini ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ore 17:15 La conferenza comincerà a breve.

Ore 17:38 Inizia la conferenza stampa.

Che giudizio ha sulla partita? E sul fondo americano?

"Abbiamo preso due gol un po' da polli e ci dispiace. Speravamo di sfangarla perché la vittoria manca da tanto. Speravo nei tre punti anche dopo la notizia di ieri, ma pazienza. Sono state due squadre che hanno combattuto. Per quanto riguarda l'accordo con gli americani... Era da un anno che ne parlavamo con loro e sono contento di esser riuscito in questo accorto. Da oggi inizia una nuova era e sono contento di essere appoggiato da uno come Maurizio Fiori, che è uomo di questa terra e che sognava di tornare e aiutare la squadra del suo cuore, nonostante i tanti anni all'estero".

I risultati sono in linea con le aspettative? Cosa porterà questo arrivo degli americani?

"La classifica speravamo fosse migliore, sappiamo che dobbiamo combattere per salvarci. La perdita di Belotti ci ha sicuramente condizionato e credo però che le aspettative siano esattamente queste. Dobbiamo lottare ogni partita, su ogni pallone. Speriamo di arrivare a fine girone d'andata con un buon margine sulla zona rossa. Si vedono sprazzi di bel gioco, a volte facciamo un po' più fatica ma sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Sugli investitori... sicuramente daranno una mano sullo stadio e spero che mi aiutino a dare ancora più solidità alla società".

Può darci un giudizio su Borrelli?

"Il giorno in cui ho conosciuto Angelozzi, Borrelli è stato il primo giocatore che mi ha chiesto. Ha visto in lui delle grandissime potenzialità e sono contento che oggi questo ragazzo stia mostrando il suo valore. Ha fatto una doppietta oggi che pian piano lo aiuterà a prendere fiducia".

Ore 17:48 Termina la conferenza stampa.