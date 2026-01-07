TMW Torino, Cairo: "Petrachi è molto attivo, ha tanta carne al fuoco. Lavoriamo con tanta velocità"

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta casalinga dei granata con l'Udinese:

"È una partita che potevi tranquillamente pareggiare. Prendiamo due gol un po’ particolari: nel primo hai palla tu e la perdi, nel secondo c’è una situazione un po' ‘pasticciata’. Poi Casadei ha fatto un bellissimo gol e una grande partita, mi è piaciuto molto. Anche Ilkhan ha fatto bene. Casadei ha segnato due gol in tre giorni ed è una cosa molto positiva: è uno che deve fare cinque o sei gol all’anno, perché ha le qualità per farli. È forte di testa, ha fisicità e calcia molto bene. Ha fatto davvero una gran partita. A Verona avevamo fatto una grande partita, oggi invece qualcuno ci è mancato: può succedere".

"Con il mercato aperto dobbiamo fare delle scelte e le faremo nei prossimi giorni. Aboukhlal ha fatto una buona partita, così come Ismajli. Ci sono state anche prestazioni un po’ sotto le aspettative, ma ci può stare. Tutte le partite hanno un livello alto. Resta il rammarico per una gara che potevi pareggiare tranquillamente. In ogni caso abbiamo fatto nove punti in cinque partite, non è male".

Sul mercato in entrata:

"Stiamo lavorando. Petrachi è molto attivo, ha tanta carne al fuoco. Dire oggi cosa faremo è prematuro, ma stiamo lavorando con molta velocità e speriamo di chiudere presto. Questo è l’obiettivo".