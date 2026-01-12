Il Cagliari si gode Trepy. Lo scopritore: "C'erano altri club di A: ecco come l'ho convinto"

Esordio da sogno con la maglia del Cagliari quello di Yael Trepy (19 anni), che è diventato il primo francese under 20 a esordire da professionista in uno dei quattro principali campionati del XXI secolo e a segnare nella stessa partita. I sardi se lo godono e a L'Equipe ha parlato il direttore del settore giovanile del club sardo Pierluigi Carta: "Ha unito controllo e protezione palla, non si è mai scoperto durante l'azione, non è una cosa da tutti".

Carta ha poi raccontato com'è andato l'ingaggio del giovane francese: "Amo la Francia, come Paese, e i giocatori francesi; unisco queste due passioni. Viaggio principalmente nel nord e, naturalmente, nella periferia di Parigi. Ci sono molte opportunità, alcune accessibili, altre meno. Lo notai guardando una partita di Under 17. La sua corporatura, le sue capacità atletiche, la sua tecnica e la sua personalità... E da quando è in Italia, ha anche sviluppato una consapevolezza tattica. Yael era già in trattativa con altri club di Serie A quando l'ho notato. Mi sono infiltrato nella scena per fare la mia mossa e l'ho invitato a Cagliari per tre giorni. È un ragazzo molto sensibile; è rimasto colpito dall'ospitalità sarda e dall'atmosfera confidenziale. Questo ci ha permesso di superare la concorrenza".

Infine, Carta ha descritto anche il modo in cui il ragazzo si è integrato nel nostro paese: "Ciò che li inganna è che parla un italiano perfetto, con il nostro accento sardo".