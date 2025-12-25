Cagliari in campo anche a Natale: in due a riposo, il punto in vista del Torino
Fra le squadre che hanno deciso di allenarsi anche nel giorno di Natale c'è il Cagliari. La squadra del tecnico Fabio Pisacane si è ritrovata questa mattina per una seduta in preparazione della sfida contro il Torino in programma sabato 27 dicembre. Di seguito il report della società sarda:
"La squadra si è allenata anche la mattina di Natale in vista della gara di Torino, anticipo della 17ª giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 27 dicembre. Al CRAI Sport Center, agli ordini di mister Pisacane e del suo staff, attivazione ed esercitazioni tecniche; poi sviluppi svolti in funzione del match ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori parziali con il gruppo per Gennaro Borrelli, personalizzato per Zé Pedro. A riposo Adam Obert e Juan Rodríguez (sindrome influenzale). Domani, venerdì 26 dicembre, allenamento fissato al mattino. Nel pomeriggio la partenza della squadra alla volta di Torino".