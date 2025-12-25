Cagliari, quali rinnovi ci sono sotto l'albero di Natale rossoblù?

Il periodo natalizio segna, come ogni anno, l'avvicinamento dell'apertura del calciomercato invernale. E naturalmente anche il Cagliari comincia ad affacciarsi alla finestra di mercato cercando di capire quali mosse dovranno essere effettuate. Tra nuovi acquisti, eventuali cessioni e rinnovi, mister Pisacane assiema al DS Angelozzi e all'intero Club avranno un bel da fare per cercare di plasmare ulteriormente la squadra rossoblù, anche tenendo conto degli infortuni gravi a cui la compagine sta facendo fronte fin dalle prime battute di campionato.

Le scadenze

Sono tanti i giocatori, un po' in tutti i reparti, ad essere in scadenza in casa Cagliari. Tra prestiti in attesa di riscatto e giocatori di proprietà che attendono di conoscere il loro futuro, al 30 giugno 2026 sono ben nove i calciatori che potrebbero salutare. La lista vede interessati Marco Palestra, Alessandro Di Pardo (entrambi terzini destri), Michael Folorunsho, Luca Mazzitelli, Marko Rog (centrocampisti) e Sebastiano Esposito, Semih Kiliçsoy, Andrea Belotti e Leonardo Pavoletti (attaccanti).

I rinnovi

Al momento non sembra ci siano rinnovi imminenti. Questa sessione di mercato e, in alcuni casi, la seconda metà del campionato saranno decisive per le scelte che il Cagliari dovrà fare sui giocatori in scadenza. Ma nonostante dalla società non trapelino grosse novità, qualche rumors lascia trapelare un possibile saluto da parte di Luca Mazzitelli e Marko Rog, che in questa prima parte di anno sono stati impiegati pochissimo e sembrerebbero optare per proseguire la carriera altrove. Qualche dubbio anche sulla permanenza di Andrea Belotti, out fino a fine campionato a causa della rottura del crociato. Sarà difficile anche il riscatto di Marco Palestra che, partita dopo partita, continua a mettersi in mostra e a fare gola a tante squadre. Trattenerlo sull'isola sarà un'impresa davvero ardua. Sugli altri nomi resta un grosso punto interrogativo, a partire da Pavoletti che, al termine dell'annata, potrebbe scegliere di appendere direttamente le scarpette al chiodo.