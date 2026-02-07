Cagliari, Mazzitelli: "Che gioia il gol contro la Juve. Pisacane ha un grande futuro davanti"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista del Cagliari Luca Mazzitelli ha parlato del suo arrivo in rossoblù: "Sono arrivato dal Sassuolo, dove avevo giocato poco, non al top della condizione fisica e per questo ho pagato dazio. Mi sono attaccato al lavoro, ho messo il massimo impegno in ogni allenamento. Infine, mi ha dato una grande mano Pavoletti, che mi è stato vicino e mi ha incoraggiato. Ora le cose filano".

Non poteva mancare un riferimento al gol decisivo contro la Juventus alla Unipol Domus: "Una gioia immensa. Quando ho visto la punizione radente di Gaetano ho deciso di calciare, era l’unica cosa che avrei potuto fare. Mi sono girato e ho visto il pallone che filava via bene, che Perin era coperto. Poi, lo stadio è esploso".

Al suo fianco c'è Gaetano: "Che Gianluca avesse grandi capacità tecniche l’ho capito dopo due minuti di allenamento. Ma ora sta avendo una grande continuità di rendimento. Una bella intuizione". E di mister Pisacane lo ha colpito la sua forte personalità. "Ha superato momenti difficili - ha concluso il centrocampista rossoblù - dovuti ai gravi infortuni di Belotti, Felici e non solo. Come tutti noi, sta crescendo, ha un futuro luminoso davanti".