Cagliari, Mazzitelli: "Contento della fiducia di Nicola. Verona? Siamo pronti"
Il centrocampista del Cagliari, Luca Mazzitelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita della gara contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.
L'errore da non commettere?
"Sappiamo dell'importanza della partita, il Verona ha dimostrato di impattare bene in tutte le gare. Dovremo essere pronti per fare bene davanti al nostro pubblico".
Quanto senti la fiducia del tecnico?
"Sono contento, voglio dare il mio contributo alla squadra, siamo un bel gruppo e siamo pronti per stasera".
