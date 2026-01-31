Cagliari, Mazzitelli: "Siamo tutti importanti, ora diamo continuità ai risultati"

Scelto tra gli undici titolari per la gara serale tra Cagliari e Hellas Verona, il centrocampista Luca Mazzitelli ha commentato la sfida ai microfoni di DAZN: "Sappiamo dell'importanza della partita, vogliamo dare continuità rispetto alle ultime e questa sera è una gara importante. Tutti ci sentiamo importante, la stagione ha fatto vedere che ognuno deve dare il proprio contributo".