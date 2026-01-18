Cagliari, il trash talking di Mina: “In partita dicevo a Bremer ‘oggi ti mangio’ in portoghese”

Ormai lo sappiamo, se c’è un giocatore che più di tutti gli altri in Serie A incarna l’essenza più pura del trash talking e dei mind games quello è Yerry Mina. Il roccioso centrale colombiano del Cagliari non è nuovo a lasciarsi andare a veri e propri show durante la partita e anche ieri sera contro la Juventus si è preso la scena, pizzicato più volte dalle telecamere a discutere con gli avversari e mimando anche una testata nel finale prima a Thuram e poi a Zhegrova.

Tra gli avversari maggiormente presi di mira, durante il posticipo della Domus Arena, c’è stato il collega Bremer. A rivelare quel che i due si sono detti, nel post partita, è stato lo stesso Mina ai microfoni di Dazn: “A Bremer parlavo anche in portoghese, gli dicevo che lo mangiavo e cose così ma anche lui mi rispondeva. Non lo faccio per litigare, parliamo faccia a faccia tra grandi calciatori e professionisti quali siamo. Io parlo sempre in maniera positiva, cerco di andare sempre forte ma non di far male agli altri, nel calcio ci sta: ogni giorno ci si allena per vincere".

Succede anche in allenamento?

"A me non piace perdere, quando perdo vado forte anche in allenamento ma è giusto così perché questo fa migliorare tutti, sempre però con rispetto che sia Pavoletti o Cavuoti".