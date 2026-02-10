Cagliari, per Mina si tema un problema serio al ginocchio: Mondiale a rischio?

Brutte notizie per la difesa del Cagliari in vista della seconda parte di stagione: infatti il giornalista colombiano César Augusto Londoño ha rivelato che Yerry Mina convive da mesi con un problema cronico al ginocchio, una situazione delicata che ne sta condizionando la continuità e le prestazioni.

Il timore è che Mina possa addirittura essere costretto a saltare il Mondiale del 2026 con la maglia della Colombia. Un’eventualità che rappresenterebbe una perdita pesantissima per il commissario tecnico Néstor Lorenzo, consapevole dell’importanza del difensore non solo dal punto di vista tecnico, ma anche caratteriale.

Nell'ultima conferenza, Pisacane ha parlato così delle condizione del capitano rossoblù: "Ha un fastidio pregresso che lo fa soffrire. Va monitorato e lo stato fisico è fondamentale. Non partirà con noi", ha detto prima della sfida alla Roma.