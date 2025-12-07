Live TMW Cagliari, mister Pisacane: "I ragazzi hanno fatto ciò che avevo chiesto"

L'ultima vittoria in casa in campionato risaleva al 13 settembre 2025. Da allora il Cagliari di mister Fabio Pisacane non era più riuscito a regalare i tre punti al pubblico della Unipol Domus, nonostante spesso le belle prestazioni fatte. Oggi però la gioia della vittoria è arrivata, quasi al termine di un match praticamente perfetto da parte dei rossoblù contro la Roma. Gaetano ci ha messo la firma e lo stadio ha potuto festeggiare quanto fatto dai proprio beniamini. Finita la partita, il tecnico dei sardi ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Ore 17:09 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17:37 Inizia la conferenza stampa.

Aveva preparato così questa partita?

"Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita ma sapevo cosa avremmo potuto fare per metterli in difficoltà. L'infortunio di Felici è vero che è stata una mazzata ma forse è stato il punto di un periodo non al top. Oggi la squadra ha fatto esattamente quello che ho chiesto, sono contento. Se avessi saputo prima il trucco per fare in modo che la vittoria fosse arrivata prima, l'avrei fatto, ma si sa che in Serie A ogni partita è difficile".

Come ha visto Palestra?

"Io lo dico da sempre che Palestra è un ragazzo dalle altissime qualità. Ha i riflettori puntati da tutti. Ma io vorrei parlare anche di Rodriguez, alla sua prima da titolare in A e non posso che esserne felice di come ha giocato ed esordito".

Quanto pesa questa vittoria?

"Arriva dopo una lunga astinenza ma vale sempre tre punti. Non possiamo cullarci se vogliamo raggiungere l'obiettivo salvezza. Non ho mai cercato scuse o alibi, ma posso dire che sono orgoglioso di essere riuscito a lavorare al meglio con lo staff per essere verticali e compatti".

Che giudizio dà su Gaetano? I nuovi soci le hanno detto qualcosa?

"Gaetano deve crescere ma è una freccia importante del nostro arco. Con i nuovi soci non ci ho ancora parlato".

Come avevi disegnato la partita sulla carta? La scelta della mancata titolarità di Prati è stata una scelta tecnica?

"La Roma gioca molto uomo contro uomo ed io mi sono preparato così. Ecco perché Prati e Gaetano sono subentrati. Avevo bisogno di tenere botta e ho optato per la formazione migliore".

Ore 17:46 Termina la conferenza stampa.