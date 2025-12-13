Cagliari, Pisacane: "Paghiamo sempre qualche distrazione, per questo c'è amarezza"

L’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo dell’Atalanta persa per 2-1 e valevole per la 15^ giornata di Serie A.

La sua squadra non molla mai.

"Dispiace per aver preso il secondo gol visto lo sviluppo della gara. Siamo andati molli sulla marcatura di Scamacca: se non lo affronti con le dovute maniere, tutto diventa più facile per lui. La squadra non si è disunita, ma qualcosa va registrato. Non è la prima volta che ci diciamo che ha fatto bene sul piano del gioco, ma qualche distrazione la paghiamo sempre a caro prezzo".

Due gol subiti a difesa schierata, mentre quando dovevate andare avanti questo non è mai successo.

"Proprio per questo c'è amarezza, non si possono prendere gol a difesa schierata e soprattutto contro una squadra come l'Atalanta che copre bene il campo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman, bisognava avere più coraggio come abbiamo avuto nel secondo tempo e la squadra ha tratto beneficio. La squadra non ha rinunciato al gioco e proprio per questo c'è amarezza".

In attesa del mercato, un giocatore come Gaetano può essere una soluzione anche dal primo minuto?

"Gianluca non ha fatto il ritiro e ha avuto poi difficoltà come condizione fisica. Ho voluto confermare l'undici dal primo minuto con la Roma, ma è un ragazzo che ha fatto uno step sul piano caratteriale. Uno come lui può incidere in qualsiasi momento: mi auguro di farlo giocare presto dall'inizio, è in una condizione diversa rispetto a qualche tempo fa".