Live TMW Cagliari, Pisacane: "Potevamo fare meglio. Mercato? Valuteremo più avanti"

22:50 – Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:26 - Comincia la conferenza di Pisacane

Quanto rammarico c'è stasera e perché il cambio di Borrelli?

"La fortuna non esiste nel calcio. A me piace analizzare la partita a 360 gradi: abbiamo sbagliato la marcatura su Lookman e dall'altra Ademola ha sbagliato qualche goal di troppo. Venire qua e fare una partita di coraggio è importante, ma c'è tanta amarezza per come è arrivato il secondo goal. Borrelli ha ricevuto una botta, e in quel momento volevo allungare l'Atalanta".

Giusto dire che manca una punta centrale e che ha pesato l'assenza di Mina?

"Dovrò rivederla per capire se si poteva fare meglio. La mia è una squadra che ha cercato di fare quello che ha preparato: abbiamo preso due goal con la difesa schierata. Sulle assenze penso che non sia giusto parlare di un singolo, anche perché contro la Roma eravamo gli stessi. Non servono alibi: il Cagliari oggi ha fatto quello che doveva fare, per quanto ci sia molto da migliorare. Borrelli è l'attaccante cardine insieme a Pavoletti, poi c'è anche Folorunsho. Bisogna andare avanti".

Che consapevolezza ha avuto dalle ultime due gare?

"La squadra fa sempre un passo in avanti tra Napoli, Roma e oggi. Mi piace pensare anche a tutti quei dettagli che servono per migliorare la squadra".

Cosa si è sbagliato sui goal?

"Prendere un goal a difesa schierata è sicuramente un dato su cui bisognerà lavorare".

23:33 - Termina la conferenza di Pisacane