Cagliari, Pisacane: "Gaetano deve crescere. Palestra? Vorrei parlare di Rodriguez"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la partita vinta 1-0 contro la Roma. Tra le domande che gli sono state poste, ce n'è stata una anche su Marco Palestra, che in questo momento è attenzionato un po' da tutti: "Io lo dico da sempre che è un ragazzo dalle altissime qualità. Ha i riflettori puntati da tutti. Ma io vorrei parlare anche di Rodriguez, alla sua prima da titolare in A e non posso che esserne felice di come ha giocato ed esordito".

Quanto pesa questa vittoria?

"Arriva dopo una lunga astinenza ma vale sempre tre punti. Non possiamo cullarci se vogliamo raggiungere l'obiettivo salvezza. Non ho mai cercato scuse o alibi, ma posso dire che sono orgoglioso di essere riuscito a lavorare al meglio con lo staff per essere verticali e compatti".

Che giudizio dà su Gaetano?

"Deve crescere, ma è una freccia importante del nostro arco".

