Cagliari, Pisacane sulla corsa salvezza: "Doveroso da parte nostra mettere altri punti in cascina"
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Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, ha risposto anche a una domanda sulla corsa salvezza del suo Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:
Quanto vi condizionano i risultati di chi sta sotto?
"Quando hai cinque punti di vantaggio, è doveroso da parte nostra mettere altri punti in cascina per raggiungere l'obiettivo. Se vinciamo e facciamo punti, ci possiamo preoccupare poco".
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