Cagliari, Pisacane sulla corsa salvezza: "Doveroso da parte nostra mettere altri punti in cascina"

Mister Fabio Pisacane, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atalanta, ha risposto anche a una domanda sulla corsa salvezza del suo Cagliari. Di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Quanto vi condizionano i risultati di chi sta sotto?

"Quando hai cinque punti di vantaggio, è doveroso da parte nostra mettere altri punti in cascina per raggiungere l'obiettivo. Se vinciamo e facciamo punti, ci possiamo preoccupare poco".

Rileggi qui tutte le parole di Pisacane!