Cagliari, Pisacane: "Infortunio di Belotti ormai superato. Esposito? Il gol è la punta dell'iceberg"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del big match di sabato in casa della Juventus, mister Fabio Pisacane si è soffermato anche sul momento di alcuni singoli rossoblù. Queste le dichiarazioni del tecnico del Cagliari:

Come sta vedendo Gaetano?

"Gaetano è un giocatore come tutti gli altri. Quando gioca accende la luce, ma la strategia era di andare uomo contro uomo contro il Genoa ed ecco perché non è partito titolare. Lui è ancora alla ricerca della migliore condizione e mi auguro che in breve tempo possa ritornare al suo standard".

L'infortunio di Belotti ha condizionato il gruppo?

"Il concetto dell’infortunio di Belotti è un concetto ormai superato. Dopo 10-11 partite è difficile fare un bilancio, ci vuole ancora un po' di tempo. Tanti gol li abbiamo presi da palla inattiva, ci sono delle difficoltà quando concedi, ma queste difficoltà dipendono anche da che tipo di partita voglia fare, che tipo di strategia vogliamo avere".

Il gol di Esposito ha dato nuova linfa all'attaccante e alla squadra?

"Il gol per un attaccante è la punta dell’iceberg; è importante il gol per lui e per gli attaccanti in generale. Così gli attaccanti possono sbloccarsi mentalmente per fare altre giocate".

Leggi qui tutte le parole di mister Pisacane in conferenza stampa