Cagliari, Pisacane: "Normale ci fosse scetticismo su di me: cerco di non deludere"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta dalla squadra rossoblu all'Unipol Domus, contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Stai andando forte?

"No, stanno andando forte. Farlo in un momento in cui abbiamo fuori giocatori importanti è una soddisfazione doppia e ci gratifica. Però, non lo dico per fare il finto buono, bisogna continuare a martellare. La Serie A è infima, questa partita la temevo, il Verona è una squadra che ha fatto bene soprattutto in trasferta. Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita semplice, con ordine".

Esposito ha detto che ha promesso qualcosa...

"Con Seba c'è grandissimo feeling, un ragazzo che dà tutto. Prima di Firenze avevo detto: ogni punto è un giorno libero. Sicuramente manterrò la parola, ma non la prossima settimana (sorride, n.d.r.). Appena ce ne sarà la possibilità. Battute a parte conosco questa categoria: le partite che sembrano scontate dopo due vittorie poi nascondono insidie, non siamo diventati più forti, ma siamo solo cresciuti nella sofferenza e nel gettare il cuore oltre all'ostacolo".

Senti che stai dando un'anima territoriale a questa squadra?

"Ho giocato qua, sono uno molto attento e curioso, che si cala nella realtà in cui gioca. Un calciatore che arriva in una squadra deve capire dove sta giocando, capire cosa richiede il club per cui gioco, una cosa fondamentale per identificarsi nella gente. Il Cagliari può sicuramente perdere ancora, però la gente poi ti riconosce il modo di perdere. Dal primo giorno ho promesso a questa terra che poteva mancare tutto, ma non l'atteggiamento. Ai nastri di partenza so che diffidenza c'era: per uno che allena la Primavera e arriva ad allenare una squadra così gloriosa un po' di scetticismo c'è, è normale, ho cercato di non deludere questo aspetto, come minimo, ai nastri di partenza".