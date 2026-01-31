Cagliari, Pisacane avverte: "L'entusiasmo e le attese sono la cosa che temo di più ora"

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Verona. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le attese sono elevate ora.

"Proprio questo mi preoccupa. Oggi vediamo la classifica da una prospettiva diversa da due settimane fa, ma sappiamo la strada che abbiamo imboccato e anche quanto sia difficile stasera. Non bisogna abbassare la guardia".

Undici confermato in blocco.

"Normale che quando vinci vuoi andare dietro l'inerzia della vittoria. Se sapessi che poi l'esito fosse uguale alla scorsa partita rifarei tutto uguale. Battute a parte è una gara difficile e la squadra lo ha percepito".

Come ha tenuto alta la concentrazione?

"Ho cercato di trasmetterlo cercando di rimanere me stesso. Tanti mi conoscono, con qualcuno ho avuto l'onore di condividere lo spogliatoio, cercando di essere forte, senza deprimermi nelle difficoltà e senza esaltarmi nei successi".

Un bilancio sul mercato?

"Sono soddisfatto, abbiamo messo dentro due ragazzi che conoscono l'ambiente, poi sono soddisfatto dei due ragazzi giovani, Raterink ed Albarracin che sono interessanti. Prati? Dispiace, ma sono convinto si farà valere altrove".