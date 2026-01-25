Cagliari, un'altra prova di forza contro la Fiorentina. Adesso si aspetta l'arrivo di Albarracín

Fiorentina-Cagliari non è mai una partita come le altre e ieri sera quello che è successo al Franchi l'ha dimostrato. Con un pensiero sempre rivolto a Davide Astori, le due squadre si sono affrontate per la ventiduesima giornata di campionato. A trionfare sono stati i rossoblù di mister Fabio Pisacane che, grazie alle reti di Kiliçsoy e Palestra, sono riusciti a portare i tre punti in Sardegna. Nonostante la Viola si sia resa particolarmente aggressiva nei minuti finali del match, gli isolani hanno tenuto botta, dimostrando ancora una volta il carattere e la forza che li contraddistingue.

La soddisfazione di Pisacane

La vittoria contro la squadra di Vanoli arriva dopo i tre punti conquistati contro la Juventus alla Unipol Domus. Due partite difficili che i sardi hanno affrontato con il giusto approccio e guadagnando punti importanti per la salvezza. "Sono contento per i ragazzi, hanno messo dentro spirito di sacrificio come contro la Juventus, aggiungendo azioni di pregevole fattura e qualità. Sottolineo la nostra capacità di sacrificarci e soffrire quando necessario: potevamo fare il 3-0, abbiamo messo in campo tutte quelle qualità che servono per raggiungere il nostro obiettivo", così il tecnico dei cagliaritani ha elogiato i suoi al termine della sfida del Franchi.

L'arrivo di nuovi innesti

Il Cagliari di mister Pisacane, proprio prima della partita contro la Fiorentina, ha riabbracciato due giocatori importanti: il centrale Alberto Dossena e il centrocampista Ibrahim Sulemana. I due sono stati chiamati subito dall'allenatore isolano e Sulemana ha avuto già modo di esordire nuovamente con la maglia rossoblù. Ma il calciomercato non è ancora terminato e in casa del Padron Giulini si attende l'arrivo dell'attaccante Agustín Albarracín. E proprio sul neo acquisto, il tecnico si è espresso così: "È un 2005 che abbiamo seguito e speriamo ci possa dare tanto arrivando da noi e crescendo gradualmente come gli altri giovani della rosa, gli auguro di diventare un altro uruguayano molto importante nella storia del Cagliari".