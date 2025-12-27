Cagliari, Pisacane: "Esposito fuori per scelta tecnica. Il mercato? Fatemi godere questa vittoria..."

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane analizza così in sala stampa il match vinto oggi in casa del Torino, pesantissimo in chiave classifica: “Cosa è successo con l’arbitro? Sapete come ragiono, gli alibi sono soltanto una scorciatoia. Se il verdetto del campo fosse stato un altro, la colpa non sarebbe stata delle assenze. E' una vittoria importante su un campo pesante contro una squadra forte, chiudere così l'anno è importante e si riprendere da una sfida difficile. L'arbitro? Ho scelto una linea...Lui ha questo modo, e un po' mi dispiace, ma non entro nel merito: c'è stata poca collaborazione”.

Sull’esclusione di Esposito: "E' stata una scelta tecnica anche in base alla gestione delle ultime settimane. Non era al 100%, ma è una scelta tecnica. Idrissi sta dando un buon contributo, nel calcio però non dobbiamo sederci su ciò che abbiamo fatto ma pensare a domani”.

Chiosa su Mazzitelli e il mercato: "Rispondo solo su Mazzitelli, è anche giusto non entrare in certi discorsi: è un ragazzo che meritava questa opportunità, si era fermato di nuovo e sono molto soddisfatto della sua gara. Fatemi godere questa vittoria, rispondo su ciò che è stato in campo...Per il resto, non saprei da dove cominciare”.