Cagliari, Pisacane ritrova Romano dopo la Nazionale: "Io lo vedo come mezz'ala dinamica"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, si è soffermato anche su alcuni singoli rossoblù nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro la Juventus. Di seguito le sue specifiche risposte su N'Zola e Romano.

Il giudizio di Pisacane sui suoi due calciatori

Come sta N'Zola?

"Ha fatto un percorso fatto di tantissima volontà. A Madrid ha trovato la prima rete, spero seguano tanti altri gol. Lui è a disposizione, può partire dal primo minuto, ma anche giocare in corsa o non giocare proprio".

Cosa ci dice di Romano, anche dopo questa avventura in Nazionale?

"Romano è un giocatore che può fare sia la mezz'ala che il play. Io lo vedo come mezz'ala dinamica, ma con altri piani gara può essere schierato anche da play".

Com'è andata l'avventura di Romano in Nazionale

Al debutto con la maglia azzurra, Alessandro Romano ha giocato tre partite su quattro in Nations League: rispettivamente, per lui si contano 65 minuti col Belgio, 14 con la Turchia in trasferta, una non convocazione con la Francia e 90 minuti ancora con la Turchia a Bologna, conditi da un assist.