Cagliari-Roma 1-0, le pagelle: Gaetano deus ex machina, Celik rosso determinante

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:04Serie A
Paolo Lora Lamia

Risultato finale: Cagliari-Roma 1-0

CAGLIARI
Caprile 6 - Gara sostanzialmente da spettatore non pagante per il numero uno rossoblù, ben protetto dalla sua difesa nell'arco dei 90 minuti.

Zappa 6 - Contribuisce a rendere solido il terzetto arretrato su cui punta Pisacane dal primo minuto. Dal 69' Prati 6 - Contribuisce a dare freschezza al centrocampo in vista di un finale acceso di partita.

Luperto 6,5 - Vero e proprio totem dell'area rossoblù, dove fa passare poco o nulla rendendo tranquillo il pomeriggio di Caprile.

Rodriguez 6 - L'uruguaiano si mostra all'altezza della situazione, mettendo in scena chiusure difensive puntuali e precise.

Palestra 6,5 - Un'autentica freccia, come accade ormai da inizio stagione. Le sue sgroppate sulla sinistra portano sempre a qualcosa di interessante sul piano offensivo. Dal 92' Di Pardo sv.

Adopo 6 - Motorino instancabile del centrocampo cagliaritano. La sua presenza si sente, nonostante non sia caratterizzata da giocate ad effetto.

Deiola 6 - Garantisce una buona regia in mezzo al campo, meritando nel complesso la sufficienza.

Folorunsho 6,5 - Accompagna con una certa frequenza l'azione, tenendo in apprensione la difesa della Roma. Migliora nel secondi 45 minuti. Dal 92' Kilicsoy sv.

Obert 6 - Gara dai due volti, visto che in avvio è piuttosto timido in fase di spinta mentre nella ripresa cresce in questo senso e sfiora anche il gol. Dal 77' Idrissi sv.

Esposito 7 - Prestazione totale dell'ex Empoli, pericoloso in avanti (sua la migliore occasione del primo tempo) ma anche scintillante come regista della giornata. Da un suo corner, infine, arriva il gol partita.

Borrelli 6 - Lotta come un leone per la squadra e in avvio è anche pericoloso, ma poi deve fare i conti con uno Ndicka che lo contiene abbastanza bene. Dal 69' Gaetano 7,5 - Non potrebbe avere un impatto più devastante sulla gara. Uno dei primi palloni che tocca lo scarica alle spalle di Svilar sugli sviluppi di un angolo.

Fabio Pisacane 7 - Il suo Cagliari è bello tosto. Dopo l'espulsione di Celik vuole la vittoria a tutti costi e alla fine, con pieno merito, la ottiene.

ROMA
Svilar 6,5 - Il migliore dei suoi. Tiene a galla la squadra quasi fino alla fine, mettendosi in mostra soprattutto con le parate su Obert e Folorunsho.

Mancini 6 - La solita grinta e qualche intervento al limite, ma anche tanta sostanza nel cercare di evitare guai a Svilar.

Ndicka 6 - Ha un duello molto energico con Borrelli, avversario che però limita con ottimo piglio dopo qualche titubanza iniziale.

Hermoso 5,5 - Il meno solido del trio difensivo romanista. Nella sua zona, fatica a fronteggiare i due rossoblù più in forma ovvero Palestra ed Esposito. Molto nervoso nel finale.

Celik 4,5 - Rovina una buona prova sulla destra con l'episodio chiave del match, quando stende Folorunsho lanciato verso la porta e lascia i suoi in 10.

Cristante 5,5 - Prestazione in calo rispetto a tante altre esibizioni stagionali, non raggiungendo quindi la sufficienza. Dal 62' El Aynaoui 5 - Ingresso da dimenticare, non chiude bene su Gaetano in occasione del gol.

Koné 5,5 - Non giganteggia in mezzo al campo come al solito, latitando anche sul piano degli inserimenti offensivi.

Tsimikas 5 - Chance dal 1' per l'ex Liverpool, non sfruttata però al meglio. Sulla sua fascia di competenza, infatti, Palestra fa praticamente quello che vuole. Dal 73' Ghilardi 5 - Non risulta tanto migliore rispetto al compagno, visto che un suo mancato intervento di testa propizia l'1-0 di Gaetano.

Soulé 6 - In una Roma che fatica in zona gol, l'argentino è l'unico a provare ad inventare qualcosa. Tra i pochi che si salvano. Dal 62' Ferguson 5,5 - Ha una chance poco dopo il suo ingresso in campo, tardando troppo la conclusione e venendo chiuso da Luperto.

Pellegrini 5 - Tra i più anonimi nell'undici di Gasperini. Difficile ricordare un'azione in cui ricopra il ruolo da protagonista. Dal 62' Dybala 5,5 - La Joya non porta la brillantezza sperata, né in rifinitura né in fase conclusiva.

Baldanzi 5,5 - Giostra come falso nueve, faticando però ad accendersi negli ultimi metri. Avvio incoraggiante, ma poi viene sempre più inghiottito dal trio arretrato del Cagliari. Dal 53' Rensch 5,5 - Rispetto a Celik, visto che entra per colmare la lacuna data dalla sua espulsione, spinge meno e soffre anche nel contenimento.

Gian Piero Gasperini 5,5 - Secondo ko di fila in campionato, al termine di una gara condizionata dall'espulsione ma non giocata certo al meglio. Non funziona il falso nueve e neanche i cambi danno la svolta sperata.

