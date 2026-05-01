Cagliari, seduta verso il Bologna: in tre hanno svolto lavoro personalizzato
Cagliari di nuovo in campo in questo 1 maggio, per proseguire nella preparazione della sfida contro il Bologna della 35^ giornata di Serie A. Questo il report del club sardo:
"La squadra si è allenata questa mattina al CRAI Sport Center in vista del “lunch match” di domenica 3 maggio (ore 12.30), quando il Cagliari sarà di scena a Bologna, gara della 35ª giornata del campionato di Serie A. Prima parte della sessione di lavoro dedicata all’attivazione, a seguire serie di esercitazioni tecniche e conclusioni a rete.
Lavori personalizzati per Luca Mazzitelli, Paul Mendy e Othniël Raterink, che deve smaltire un leggero affaticamento muscolare. Domani, sabato 2 maggio, la squadra si allenerà al mattino. Al termine della seduta mister Pisacane incontrerà i media al CRAI Sport Center per presentare la gara: la conferenza verrà trasmessa in diretta sulla app del Cagliari Calcio".
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