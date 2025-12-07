Cagliari, Zappa dopo l'intervallo: "Una partita che si deciderà sulle seconde palle"
Il difensore del Cagliari Gabriele Zappa ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro la Roma.
Bel primo tempo: qual è l'aspetto da migliorare e quale da confermare?
"E' stato un buon primo tempo, ma non ci basta. Dobbiamo continuare ad essere aggressivi, è una partita che si decide sulle seconde palle: questa è la chiave della partita".
