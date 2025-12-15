Milan, Fullkrug al posto di Gimenez? Allegri passa da zero gol a… zero gol

Massimiliano Allegri, che con Leao e Pulisic ha il secondo miglior attacco della Serie A e un solo punto di ritardo dalla vetta, aspetta un centravanti “vero”. Di quelli che, oltre a segnare, facciano anche lavoro per la squadra, l’allunghino e le diano profondità. L’obiettivo che doveva soddisfare Santiago Gimenez, oggi tema di cronaca per la probabile operazione e un anno fa acquistato a peso d’oro - Allegri, come pure Igli Tare, attuale direttore sportivo del Milan - dal Feyenoord.

L’idea più calda, anche se al momento l’affare non risulta in chiusura, punta a Londra. Il West Ham apre le porte alla cessione di Niclas Füllkrug, tedescone a sua volta non proprio acquistato ai saldi: 30 milioni di euro, bonus compresi, nel 2024, più o meno gli stessi soldi sborsati dal Milan per Santi. Quanto alle cifre, i due ne condividono altri.

Se Tare dovesse spingere per la fumata bianca - al momento si può parlare solo di accordo di massima - Max dovrebbe quantomeno evitare di leggere le statistiche. In questa stagione la media gol di Gimenez e Füllkrug in campionato è infatti la stessa, e non è una buona notizia per nessuno dei due: se il messicano (che almeno ha realizzato una rete in Coppa Italia) ha impiegato 627 minuti per non segnare nemmeno un gol in Serie A, il tedesco ne ha spesi 409 sui campi della Premier League per centrare lo stesso traguardo, cioè rimanere a secco. Più esperienza, sì. Più gol, forse no. E resterebbe il grande tema di fondo: tra lo scorso inverno e la scorsa estate, il Milan ha investito quasi 75 milioni di euro per due attaccanti (oltre a Gimenez c’è Nkunku), e ora è di nuovo a caccia.