Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna

Con il Bologna come contro il Lecce, o forse addirittura peggio. La Curva Maratona e i gruppi organizzati della tifoseria del Toro sono stati molto chiari: "Anche per la partita contro il Bologna, la Curva Maratona ha deciso di continuare a non essere presente" è il messaggio lanciato attraverso un volantino che sta girando sui social ormai da inizio settimana. Così il clima all’Olimpico Grande Torino si preannuncia surreale proprio come capitato domenica primo febbraio, quando si sentivano soltanto i cori degli oltre 1500 tifosi arrivati da Lecce. "Sembrava di giocare in trasferta" l’amaro commento del presidente Cairo, sempre nel mirino della contestazione.

E, questa volta, si andrà avanti per un bel po’: "La Maratona seguirà e sosterrà la squadra in trasferta. Per quanto riguarda le partite in casa, invece, fino a nuova comunicazione manterremo questa linea e ci ritroveremo davanti al chiosco sotto la Curva" fanno sapere i gruppi che solitamente prendono posto nel cuore pulsante del tifo. Questa volta, però, i dati del botteghino non stanno offrendo grandi risultati nemmeno negli altri settori: il club ha lanciato varie promozioni, anche quella speciale dedicata a San Valentino, ma la prevendita è decisamente fiacca. Anche perché nemmeno gli ultimi risultati hanno aiutato a riaccendere l’entusiasmo, tra l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Inter delle riserve e il pareggio acciuffato in extremis contro la Fiorentina terzultima.

Al Filadelfia, invece, il tecnico Baroni continua le prove anti-Bologna: in attacco si va verso il ritorno della coppia Adams-Simeone, con l’argentino che non parte titolare esattamente da un mese, dallo scorso 13 gennaio in Coppa contro la Roma. A centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta perché Prati e Vlasic tornano dalla squalifica e potrebbero completare la mediana insieme a Casadei. In difesa, invece, è ancora out Ismajli, così verranno confermati Marianucci, Maripan e Coco davanti a Paleari.