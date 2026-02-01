Calcio in lutto: si è spento a 69 anni il direttore sportivo Nicola Salerno

Addio a Nicola Salerno, direttore sportivo di lungo corso e figura centrale del calcio italiano tra anni Novanta e Duemila. Nato a Matera, Salerno si è spento all’età di 69 anni: avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto.

La carriera di Salerno da direttore sportivo era iniziata nel 1983 a Matera e lo aveva portato a lavorare in numerose piazze del calcio italiano e internazionale: Matera, Ravenna, Licata, Triestina, Messina, Catania, Cagliari (anche in Serie A) e Foggia, quindi ancora Cagliari, Salernitana, Messina, Grosseto, Catania, fino alle esperienze all’estero con Leeds United e Watford, prima di Palermo e Brescia.