Morto Nicola Salerno, il ricordo di Cellino: "Lo chiamavano Santone, che uomo meraviglioso"

Il calcio piange la scomparsa del direttore sportivo Nicola Salerno, venuto a mancare a 69 anni. Per ricordarlo, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il suo ex presidente Massimo Cellino. "Posso solo dire cose belle di Salerno. Mi ha seguito in Inghilterra, mi ha sempre seguito da tutte le parti... Ci ha provato anche a Brescia, solo che a Brescia non andò bene. È stato un uomo di calcio, ho condiviso momenti belli e brutti con lui", esordisce Cellino con grande commozione.

Un aneddoto da raccontare?

"Lui conosceva tutti, lo chiamavano 'Santone'. Su di lui dico tante belle cose, il calcio non ha più uomini così. Salerno era colorato e aveva la battuta pronta per tutto e per tutti. Chiamava tutti 'ciccio' (ride, ndr). Che uomo meraviglioso, eravamo coetanei".