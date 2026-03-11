Calcio spettacolo al Parco dei Principi: PSG avanti sul Chelsea all'intervallo, 2-1

Paris Saint-Germain avanti sul Chelsea all'intervallo: 2-1 al termine di un primo tempo splendido, che ci fa capire come la Champions League sia il torneo più bello al mondo.

Vantaggio meritato per la squadra di Luis Enrique che per lunghi tratti ha avuto il pallino del gioco, costringendo i giocatori del Chelsea a correre a vuoto. Stupendo il gol del vantaggio: cross di Dembélé dalla destra, sponda di testa di Joao Neves sull'out opposto, stop di petto e sinistro al volo di Barcola che si infila in rete dopo aver preso la traversa.

Chelsea che è riuscito in qualche occasione a uscire dalla morsa parigina e quando lo ha fatto ha saputo far male. Il pareggio di Malo Gusto al 26' trova anche la collaborazione di un Safonov non proprio irreprensibile. Il pari sposta l'ago della bilancia della partita, i londinesi attaccano e si scoprono. E il Paris in ripartenza torna in vantaggio con una grande giocata di Dembélé. 45 minuti ancora da giocare, può succedere di tutto.