Champions League, Mbappé ancora saldo al comando della classifica marcatori
Kylian Mbappé si conferma capocannoniere della Champions League 2025/26 al termine delle gare d'andata degli ottavi di finale. Guardiamo la classifica nel dettaglio:
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
10 reti: Gordon (Newcastle)
8 reti: Kane (Bayern Monaco)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Osimhen (Galatasaray) e Haaland (Manchester City)
6 reti: Martinelli (Arsenal), Hauge (Bodo/Glimt) e Barnes (Newcastle)
