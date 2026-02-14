Nick Woltemade, l'acquisto più importante del mercato del Newcastle. In polemica con Rummenigge

Nick Woltemade è stato l'acquisto più importante della sessione di mercato estiva del Newcastle. Pagato 69 milioni per prendere il posto di Alexander Isak, con lo svedese finito al Liverpool per una cifra praticamente doppia. Non male per chi, come Woltemade, un anno prima era solamente un possibile rincalzo per lo Stoccarda.

Nelle scorse settimane Karl Heinz Rummenigge aveva commentato così il trasferimento del centravanti. "Per Woltemade e le richieste dello Stoccarda ho detto chiaramente: stiamo raggiungendo cifre che non trovo più accettabili. Non possiamo soddisfare ogni pretesa solo per far piacere a qualcuno. Poi è andato in Inghilterra per ancora più soldi. Non posso che congratularmi con Stoccarda per aver trovato, per così dire, un idiota che ha pagato così tanto, perché a Monaco di Baviera non lo avremmo certo fatto".

Una polemica a cui Woltemade aveva risposto così. Ad essere onesti, non mi interessa. Non leggo queste cose. Molte persone parlano di me, e se ascolto tutto, allora non riesco a concentrarmi su me stesso. Non leggo, mi prendo solo cura di me stesso, mi concentro su me stesso e, alla fine, non sto decidendo quanto qualcuno sta pagando per me. Ma sono davvero felice che il Newcastle abbia pagato questo per me perché sono davvero felice a Newcastle". Oggi Nick Woltemade compie 24 anni.