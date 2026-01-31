Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Genoa e le probabili formazioni del 23° turno
La conferma del giovane Vergara nel Napoli, il rilancio di Frattesi nell'Inter e i dubbi in attacco di Gasperini nella Roma. Sono tanti ancora i nodi da sciogliere per le nove gare restanti del 23° turno di Serie A, che intanto questa sera ha visto la Lazio battere 3-2 il Genoa in un Olimpico semi-vuoto e piazzarsi in ottava posizione sopra il Bologna. Di seguito le ultime raccolte dai campi dagli inviati di TMW, non prima però di dare uno sguardo alla classifica aggiornata:
La classifica aggiornata
Inter 52 (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Roma 43 (22)
Napoli 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 26 (22)
Cagliari 25 (22)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Torino 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (22)
Fiorentina 17 (22)
Pisa 14 (22)
Verona 14 (22)
Le probabili formazioni del 23° turno
PISA-SASSUOLO - Sabato 31 gennaio, ore 15.00
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Akinsanmiro. Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Durosinmi. Allenatore: Caridi (Gilardino squalificato).
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
NAPOLI-FIORENTINA - Sabato 31 gennaio, ore 18.00
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
CAGLIARI-HELLAS VERONA - Sabato 31 gennaio, ore 20.45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Gaetano, Mazzitelli, Adopo; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Pisacane.
HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Frese; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. Allenatore: Zanetti.
TORINO-LECCE - Domenica 1 febbraio, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Lazaro; Adams, Njie. Allenatore: Baroni.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco.
COMO-ATALANTA - Domenica 1 febbraio, ore 15.00
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Jesus Rodriguez, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. Allenatore: Palladino.
CREMONESE-INTER - Domenica 1 febbraio, ore 18.00
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani; Payero, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Mkhiatryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro. Alleantore: Chivu.
PARMA-JUVENTUS - Domenica 1 febbraio, ore 20.45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Circati; Britschgi, Bernabé, Estevez, Keita, Valeri; Oristanio, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao. McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.
UDINESE-ROMA - Lunedì 2 febbraio, ore 20.45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Karlstrom, Miller, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. Allenatore: Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.
BOLOGNA-MILAN - Martedì 3 febbraio, ore 20.45
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.
Allenatore: Italiano
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.
