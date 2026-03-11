Inter, i tanti infortuni mettono in stand-by il rinnovo di Calhanoglu. In entrata il preferito resta Koné

Se ad inizio stagione l'obiettivo dell'Inter era strappare il 'sì' da Hakan Calhanoglu per un rinnovo di contratto oltre il 2027, l'avvento del nuovo anno ha riportato a galla vecchi problemi e guai fisici - l'ultimo della lista proprio nei giorni precedenti al derby - che il turco sembrava aver messo da parte ed è per questo che lo scenario attorno a lui è profondamente mutato, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport.

La domanda in Via della Liberazione adesso è tanto scontata quanto di difficile riposta: ha senso continuare ad investire su un 32enne affetto da problemi fisici e che guadagna 6,5 milioni di euro all'anno? Insomma, è tutto da vedere se gli verrà effettivamente proposto un nuovo contratto. Fermo restando che i tempi sono destinati a dilatarsi e l’eventuale separazione da Calhanoglu obbligherà l'Inter a riconfigurare la mediana.

D'altra parte, sottolinea la rosea, Cristian Chivu continua a richiedere un centrocampista fisico e di rottura. Il preferito resta Manu Kone, già cercato la scorsa estate. Piace molto anche Mandela Keita, conosciuto bene dal tecnico rumeno avendolo avuto al Parma. Intanto è stata già decisa la recompra di Stankovic jr. dal Club Brugge. Ma, in caso di successiva offerta monstre, potrebbe non restare.