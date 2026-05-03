Lo Schalke 04 torna in Bundesliga, Dzeko: "Non voglio smettere, felice della scelta di gennaio"

Lo Schalke 04 è promosso in Bundesliga dopo 3 stagioni nella seconda serie tedesca. Al termine del match l'ex attaccante di Fiorentina, Inter e Roma, Edin Dzeko, ha parlato anche del proprio futuro ai microfoni di Sky Sport. "Vedremo cosa succederà" - le sue parole - ". Ma sono molto, molto soddisfatto e felice di aver preso questa decisione a gennaio. Non voglio smettere. Il calcio è la mia vita. Vedremo cosa succederà ai Mondiali, ma poi ci siederemo e vedremo cosa succederà".

Poi sulla partita: "Il Fortuna Dusseldorf ha giocato bene, ma noi volevamo questa vittoria e volevamo festeggiare con i nostri tifosi. Ora abbiamo conquistato il titolo, il che è importante, ma vogliamo arrivare primi".

Sulla festa dopo la promozione: "È semplicemente incredibile. È per questo che sono venuto qui. Ho vissuto tante esperienze, ma è per questo che si gioca a calcio. Lo Schalke è semplicemente un club fantastico. La squadra ha lottato duramente per tutta la stagione e siamo rimasti in testa perché siamo la migliore squadra della 2. Bundesliga".