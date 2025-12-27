Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'opportunità gettata al vento da Lecce e Como per non rimanere a zero

L'opportunità gettata al vento da Lecce e Como per non rimanere a zeroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:42Le Statistiche
Redazione Footstats

E’ indubbio il fatto che il Lecce, dalla decima giornata in poi di campionato, abbia ingranato una marcia diversa, ottenendo tre vittorie in sei gare e un totale di dieci punti che gli hanno permesso di scalare posizioni in graduatoria. Il Como invece, prima di dover saltare il proprio appuntamento alla sedicesima giornata (gara rinviata), ha subito due sconfitte consecutive che hanno rallentato la corsa della squadra di Fabregas, che sembrava lanciatissima verso un campionato in prima linea.

Quattro successi in campionato tra A, B e C, per il Como a Lecce, compreso quello, netto, ottenuto la scorsa stagione (0-3 doppietta di Diao e gol di Goldaniga). Sei invece le affermazioni della squadra di casa che ha ottenuto per l’ultima volta i tre punti il 18 febbraio 2013.

Annotazione: il Lecce non ha mai vinto in casa in campionato contro il Como in Serie A. In tre partite disputate, due volte ha perso e ha pareggiato in una circostanza.

I salentini hanno una delle panchine più prolifiche della Serie A, nel senso che hanno trovato quattro gol da giocatori entrati a partita in corso. Davanti al gruppetto in cui ci sono anche i giallorossi, troviamo solo la Juventus con cinque.

Sono rimaste due sole squadre in Serie A a non aver ancora segnato su calcio di rigore. E curiosamente sono proprio…Lecce e Como! Entrambe hanno avuto un’opportunità per farlo ed entrambe l’hanno gettata al vento. I salentini con Camarda, mentre i lariani con Morata.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)
13 incontri disputati
6 vittorie Lecce
3 pareggi
4 vittorie Como
12 gol fatti Lecce
13 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A LECCE
1931/1932 Serie B Lecce vs Como 3-2, 5° giornata
L’ULTIMA SFIDA A LECCE
2024/2025 Serie A Lecce vs Como 0-3, 33° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Di Francesco-Fabregas, pareggio: va in scena il terzo atto? Di Francesco-Fabregas, pareggio: va in scena il terzo atto?
Lecce-Como, le probabili formazioni: Di Francesco rivoluziona il centrocampo Lecce-Como, le probabili formazioni: Di Francesco rivoluziona il centrocampo
Como, vincere per tornare grande: Fabregas vuole riprendere il percorso con due pedine... Como, vincere per tornare grande: Fabregas vuole riprendere il percorso con due pedine in più
Altre notizie Le Statistiche
Toro con costanza sul dischetto. Cagliari e 15 minuti completamente a secco Toro con costanza sul dischetto. Cagliari e 15 minuti completamente a secco
Di Francesco-Fabregas, pareggio: va in scena il terzo atto? Di Francesco-Fabregas, pareggio: va in scena il terzo atto?
L'opportunità gettata al vento da Lecce e Como per non rimanere a zero L'opportunità gettata al vento da Lecce e Como per non rimanere a zero
Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma... Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma...
L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta L’Inter e quel record in casa Atalanta che dura dagli anni Sessanta
Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un’altra graduatoria... Cremonese, ultima in una classifica, sfida il Napoli, ultimo in un’altra graduatoria
Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo Tripletta di Casiraghi, doppietta di Baggio, gol della bandiera del Cholo
L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti! L’Udinese ha sprecato 3 gol di vantaggio sulla Lazio in 23 minuti!
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
1 Pisa-Juventus, le probabili formazioni: possibile staffetta tra Bremer e Kelly, chance Openda
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
4 Udinese-Lazio, le probabili formazioni: Sarri col 4-4-2, esordio da titolare per Noslin
5 Atalanta-Inter, le probabili formazioni: confermati Scamacca e CDK, Zielinski gioca dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu sul mercato: "Non posso dirvi cosa manca". Poi dà un indizio: "Io primo tifoso di Stankovic"
Immagine top news n.1 Serie A, 17^ giornata LIVE: Dybala ancora falso nove, c'è Bremer
Immagine top news n.2 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: un solo cambio nei viola, Cuesta con Ondrejka
Immagine top news n.3 Milan, ciao ciao Nkunku: l'attaccante piace in Turchia, occhi di Galatasaray e Fenerbahce
Immagine top news n.4 Roma, contatto Gasperini-Zirkzee: l'olandese ha detto sì. E l'esborso può essere da record
Immagine top news n.5 Il Milan offre a Maignan un contratto da 7 milioni fino al 2029: c'è l'apertura del francese
Immagine top news n.6 Da Parma-Fiorentina a Roma-Genoa, le probabili formazioni del 17° turno di Serie A
Immagine top news n.7 Tre buone notizie (e due brutte) per Spalletti in vista del Pisa. Intanto il Milan chiede Gatti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Theo Hernandez ha avvisato il Milan sul futuro di Mike Maignan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter blinda Bastoni a gennaio. Ma d'estate accadrà la stessa cosa?
Immagine news podcast n.2 Ibrahimovic ci ha provato. Ma era l'unico a volere davvero Thiago Silva al Milan
Immagine news podcast n.3 L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Vigilia di Bologna-Sassuolo, a breve la conferenza stampa di Vincenzo Italiano
Immagine news Serie A n.2 Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono tornati bene dalle vacanze. E' rientrato Cuenca"
Immagine news Serie A n.3 Cagliari, chi si rivede: sfida al Toro di Simeone. Con il Cholito, sardi a portata di Europa
Immagine news Serie A n.4 Il Parma la sblocca subito con il colpo di testa di Sorensen: Fiorentina sotto 1-0 al 47'
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Grosso rende omaggio al Bologna: "Hanno certezze costruite negli anni"
Immagine news Serie A n.6 Marocco, solo 1-1 ma El Aynaoui MVP: "Il CT ha detto che la Coppa d'Africa è una maratona"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Novara, si stringe per la panchina. Accordo a un passo con Dossena: ultimi dettagli da limare
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, tutto fatto per Esposito: lo Spezia cede alla terza offerta della società blucerchiata
Immagine news Serie B n.3 Spezia-Pescara, le formazioni ufficiali: schieramenti speculari nello scontro salvezza al "Picco"
Immagine news Serie B n.4 La Samp saluta Pedrola: tanti infortuni, poche partite per un talento (quasi) mai espresso
Immagine news Serie B n.5 Modena, Santoro amaro dopo la sconfitta col Monza: "Volevamo chiudere bene l'anno"
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: sei esoneri nella prima parte di stagione. L'ultimo a Mantova
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ciotti in procinto di salutare il Trapani. Cosenza avanti, ma sul giocatore c'è il Casarano
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Immagine news Serie C n.3 Pres. Ravenna: "Un 2025 ricco di emozioni. Mercato? Non vogliamo rovinare gli equilibri"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Zanchetta a Novara ultimo esonerato dell'anno
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Verona, Allegri vuole sfatare il tabù delle 'piccole' a San Siro
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Pisa Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Pisa-Juventus, Spalletti vuole tre punti per avvicinarsi alla vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Ribaltone sulla panchina della Ternan Women. Esonerato mister Cincotta
Immagine news Calcio femminile n.2 La semifinale (amara) all'Europeo e le sfide alle big. Il 2025 è stato l'anno delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.3 In Europa avanza solo la Juventus, che culla il sogno quarti. Male Roma e Inter
Immagine news Calcio femminile n.4 USA chiama Italia: dopo Cantore e Boattin è il turno di Di Guglielmo: 2 le squadre interessate
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma al top, Juve e Fiorentina alle spalle. Sorprese Como e Lazio: il punto sulla A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?