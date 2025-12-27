L'opportunità gettata al vento da Lecce e Como per non rimanere a zero

E’ indubbio il fatto che il Lecce, dalla decima giornata in poi di campionato, abbia ingranato una marcia diversa, ottenendo tre vittorie in sei gare e un totale di dieci punti che gli hanno permesso di scalare posizioni in graduatoria. Il Como invece, prima di dover saltare il proprio appuntamento alla sedicesima giornata (gara rinviata), ha subito due sconfitte consecutive che hanno rallentato la corsa della squadra di Fabregas, che sembrava lanciatissima verso un campionato in prima linea.

Quattro successi in campionato tra A, B e C, per il Como a Lecce, compreso quello, netto, ottenuto la scorsa stagione (0-3 doppietta di Diao e gol di Goldaniga). Sei invece le affermazioni della squadra di casa che ha ottenuto per l’ultima volta i tre punti il 18 febbraio 2013.

Annotazione: il Lecce non ha mai vinto in casa in campionato contro il Como in Serie A. In tre partite disputate, due volte ha perso e ha pareggiato in una circostanza.

I salentini hanno una delle panchine più prolifiche della Serie A, nel senso che hanno trovato quattro gol da giocatori entrati a partita in corso. Davanti al gruppetto in cui ci sono anche i giallorossi, troviamo solo la Juventus con cinque.

Sono rimaste due sole squadre in Serie A a non aver ancora segnato su calcio di rigore. E curiosamente sono proprio…Lecce e Como! Entrambe hanno avuto un’opportunità per farlo ed entrambe l’hanno gettata al vento. I salentini con Camarda, mentre i lariani con Morata.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

13 incontri disputati

6 vittorie Lecce

3 pareggi

4 vittorie Como

12 gol fatti Lecce

13 gol fatti Como

LA PRIMA SFIDA A LECCE

1931/1932 Serie B Lecce vs Como 3-2, 5° giornata

L’ULTIMA SFIDA A LECCE

2024/2025 Serie A Lecce vs Como 0-3, 33° giornata