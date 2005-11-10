Badiashile fa eco ad Allegri: "In difesa serve migliorare, essere più attenti nelle chiusure"

"Sono a Napoli principalmente per Massimiliano Allegri". Non ha dubbi Benoit Badishile nello spiegare perché in estate ha scelto di lasciare il Chelsea per accasarsi in Campania. Il centrale francese, arrivato in prestito con diritto di riscatto, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli spiegando che uno dei principali motivi per cui ha deciso di accettare le avance del club azzurro sia stata la presenza del tecnico livornese: "È una delle ragioni principali che mi hanno spinto ad accettare di venire a Napoli. Penso sia uno degli allenatori più grandi che ci siano al mondo. Giorno dopo giorno cerco di ascoltare le sue indicazioni perché so che ha tanto da insegnarmi sul modo di difendersi. Sono molto orgoglioso di giocare per lui".

Badiashile fa eco a Max: "Serve migliorare in difesa"

Tra i due sembra essere scattato un certo feeling anche per quanto riguarda i principi da applicare in campo. Allegri, infatti, dopo il ko in casa del Villarreal, incalzato sul tema della difesa aveva detto in modo provocatorio: "Ormai è diventato quasi una vergogna anche parlarne. In Champions ci sono pochi errori tecnici, se si commettono bisogna andare subito alla riconquista e si fa fatica. Sui gol presi ci deve essere una maggiore attenzione in termini di collettivo, i difensori hanno fatto una buona prestazione nel complesso anche se il primo gol l’abbiamo regalato. Anche col Frosinone abbiamo subito troppi tiri. Serve un maggiore spirito di sacrificio e un approccio corretto quando la palla ce l’hanno gli altri".

Parole a cui fanno eco quelle di Badiashile, che nella radio napoletana a tal proposito ha detto: "Dobbiamo dimenticare il prima possibile la nostra ultima sconfitta. Ora l’obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in difesa. Essere più attenti nelle chiusure in area di rigore e puliti e precisi nelle uscite palla a terra da dietro. Sono sicuro che supereremo insieme questa fase negativa".