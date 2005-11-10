Napoli, Badiashile: "Malen? Per fermarlo bisogna lavorare di squadra, ci proveremo"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:19Serie A
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24.10.2026 17:19Serie A
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Il difensore del Napoli Benoit Badiashile ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match contro la Roma valido per l’8^ giornata di Serie A.
Il tuo adattamento in Italia come sta andando?
"All'inizio è stata un po' dura, ma adesso ci ho preso la mano e mi sento bene".
Come si ferma Malen?
"Ci ho giocato contro in Premier, veramente un bravo attaccante. Per fermarlo bisogna lavorare di squadra e ci proveremo".
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