Caos Atalanta-Napoli, la Ref Cam chiarisce le scelte di Chiffi: cosa ha visto l'arbitro

Non è un semplice dietro le quinte, ma un vero e proprio racconto dall’interno delle decisioni arbitrali. La Lega Serie A ha diffuso su YouTube il filmato della Ref Cam relativo a Atalanta-Napoli, concentrandosi sui due snodi che hanno acceso il dibattito nel post-partita e che hanno visto protagonista l’arbitro Daniele Chiffi.

Il primo episodio riguarda il contatto tra Rasmus Højlund e Isak Hien: Chiffi è ben posizionato, a pochi metri dall’azione, e assegna immediatamente il calcio di rigore. La reazione dei difensori dell’Atalanta è contenuta, Hien chiede spiegazioni e l’arbitro replica con calma: “Non fa niente, lo guardiamo”. Arrivano poi le proteste di Marco Carnesecchi e Giorgio Scalvini, mentre Højlund insiste: “È rigore, sempre”. Dopo il richiamo al monitor, però, la valutazione cambia: “A seguito di revisione il calciatore del Napoli non subisce alcun fallo… decisione finale: revoca del calcio di rigore e del cartellino giallo”.

Il secondo caso nasce da una dinamica simile. Chiffi osserva da vicino Hien che copre la corsa di Højlund e, dopo il gol di Miguel Gutierrez, segnala il punto del contatto aspettando il controllo VAR: “Sto solo aspettando…”. Il silent check porta all’annullamento della rete in pochi secondi, senza proteste evidenti. Immagini e audio restituiscono il clima di campo, ma non placano le discussioni: la Ref Cam chiarisce il processo decisionale, non le ferite lasciate da scelte che continuano a far discutere.