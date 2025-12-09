TMW News Caos Salah, a gennaio può essere un'occasione (anche in Italia?). Volano Napoli e Milan

Mohamed Salah ha fatto scoppiare la bomba mediatica. Il fuoriclasse del Liverpool ha attaccato pesantemente Arne Slot dopo le tre panchine di fila a cui l'ha relegato l'allenatore dei Reds, tirando in mezzo un rapporto che - a detta dell'egiziano - si sarebbe deteriorato. Il tecnico l'ha escluso dai convocati per la gara con l'Inter e non è dato sapere se il caso rientrerà o meno, fatto sta che l'ipotesi di un addio dell'ex Roma e Fiorentina a gennaio è qualcosa di possibile. Qualora si andasse in questa direzione, appare chiaro a tutti che il profilo di Salah è qualcosa di appetibile per le big di tutta Europa. E anche in Italia c'è qualcuno che potrebbe farci un pensiero? A questa domanda ha risposto il nostro direttore, Niccolò Ceccarini, nella puntata odierna del TMW News.

Spazio poi ad altre tematiche di mercato, come la ricerca di un attaccante da parte della Roma e del Milan o la necessità della Juventus di agire a centrocampo. Infine, il commento al weekend di campionato appena andato in archivio, con Napoli e Milan che continuano a volare mentre la Roma va incontro alla seconda battuta d'arresto, stavolta sul campo del Cagliari. Qua sotto il video: